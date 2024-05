’La lettera, un messaggio per la nostra terra’. Il docufilm sul clima

Un nuovo appuntamento per la rassegna ’Al cinema con Officina Solidale’ è previsto per le 20,45 di domani nella sede dell’associazione in via Bernardo Tolomei 7 con la proiezione del documentario ’La lettera, un messaggio per la nostra terra’ sull’ascolto e il dialogo tra Papa Francesco e sei voci dal mondo. Ispirandosi all’enciclica papale ’Laudato si’, affronta il tema del cambiamento climatico dal punto di vista delle categorie che ne sono particolarmente coinvolte: giovani, studiosi della natura, poveri, popoli indigeni. L’evento è in collaborazione con Fridays For Future Siena.