La leggenda del beverone Una ricetta miracolosa per far vincere le ’brenne’

di Maurizio Bianchini

Nelle memorabili radiocronache di Silvio Gigli, che così tanto hanno contribuito alla creazione del mito del Palio, c’era sempre un passo che recitava: "ecco che i cavalli si avviano verso i canapi in modo nervoso. Per prepararli alla corsa, vengono loro somministrate sostanze eccitanti le cui composizioni si perdono nella notte dei tempi e i loro contenuti sono segreti che le varie contrade si portano dietro da sempre". Descrizione che presuppone chissà quali misteri e che rispondeva a quello che ogni contradaiolo sapeva, o credeva di sapere, sul ’beverone’, che avrebbe dovuto sortire effetti miracolosi anche sulla ’brenna’ di turno. Speranza che veniva sistematicamente delusa, tranne casi eccezionali.

Ma cos’era in realtà il beverone? bisogna ricordare che la società di un tempo (il beverone è stato utilizzato sino alla fine degli anni ’60) aveva nozioni scientifico-nutrizionali approssimative e che nell’immaginario uello che faceva bene agli umani doveva far bene agli animali. Per transizione si pensava che le proteine, di cui si pativa di una carenza endemica, unite a sostanze energetiche e altre stimolanti del sistema nervoso come il caffè, potessero esercitare reazioni miracolose nei confronti del cavallo avuto in sorte. Venivano dati in dose massiccia alle brenne che potevano avere reazioni diverse e contrastanti.

Vediamo, nel dettaglio, la ricetta, con piccole varianti da Contrada a Contrada, alla base del beverone: Uova (da 6 a 12) Marsala all’uovo o cognac (una mezza bottiglia), caffè (un paio di macchinette alla napoletana , di quelle grandi) zucchero (almeno mezzo kg). Una volta realizzato il composto si poneva il problema di somministrarlo all’animale che si dimostrava poco collaborativo ad ingoiare questa bomba energetica. Veniva così fatto una specie di imbuto, solitamente con della carta gialla arrotolata che veniva legata al collo della bottiglia contenente il beverone e , aperta la bocca del cavallo si cercava di fargliela mandare giù stimolando la deglutizione con ’golini’ (colpetti assestati con il palmo della mano sul collo dell’animale). Grande attenzione veniva posta sul tempo: dare il beverone troppo presto avrebbe potuto vanificarne gli effetti e lo stesso poteva avvenire per il contrario.

Inoltre c’era il problema di dove effettuare questa operazione che non poteva essere fatta alla luce del sole. Solitamente si trovava una stalla di una contrada compiacente oppure il cortile del Tribunale o qualche anfratto nei pressi del Campo. Ma c’era anche chi riusciva a far entrare la bottiglia ’miracolosa’ all’interno dell’entrone con la complicità di qualche vigile che chiudeva un occhio, e, a forza di ’golini’ faceva ingerire al povero animale il miracoloso composto. Si racconta che una volta il Barbaresco e il fantino di una contrada riuscissero a far ingurgitare al cavallo solo una piccola parte della bottiglia. Dopo molti tentativi e avvicinandosi l’ora del Palio decisero di desistere ma buttare via quel ben di Dio sarebbe stato davvero una bestemmia. "Che si fa? - disse il barbaresco - mica si butterà via". Salomonicamente un gotto per uno si scolarono il beverone. Il Palio non lo vinsero ma almeno si ritrovarono parecchio allegri.