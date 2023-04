La grande sfida al ’Lotti’ I Leoni affrontano Livorno In arrivo centinaia di tifosi

Un ambiente in fermento a Poggibonsi per la gara di domenica alle 15 tra i Leoni e il Livorno per il campionato di serie D. Un incontro che torna allo stadio Stefano Lotti dopo quasi trent’anni (dal 16 ottobre 1994, 3-0 per i labronici nella allora C2) e che vedrà una significativa partecipazione di sostenitori amaranto. Un sodalizio forte di una notevole tradizione sportiva e di un seguito di pubblico da categorie di gran lunga superiori ai dilettanti nazionali.

Accanto ai contenuti tecnici della sfida, saranno da considerare gli aspetti organizzativi. Nella circostanza i tifosi del Livorno avranno a disposizione il settore ospiti dello Stefano Lotti: un totale di 552 posti, anche se le previsioni attuali – la prevendita dei biglietti è appena cominciata – indicano presenze non da "tutto esaurito" nella porzione della gradinata riservata ai supporter in trasferta. Uno spazio interamente a disposizione della torcida tirrenica e ingressi separati a seconda dei colori e della fede calcistica: misure usuali e allo stesso tempo straordinarie, visto che il girone del Poggibonsi non annovera club capaci di smuovere appassionati in enorme quantità, ovvero con una affluenza di centinaia di persone, nelle gare fuori casa. Le eccezioni sono rappresentate proprio dal Livorno e anche dall’Arezzo, che arriverà allo Stefano Lotti il 7 maggio con in tasca già il passaporto per la C. Per l’appuntamento con il Livorno l’Us Poggibonsi ha lanciato la Giornata giallorossa e quindi non saranno validi gli abbonamenti. Per entrare nell’impianto di viale Marconi e assistere al match, sarà necessario acquistare il tagliando. Sul circuito CiaoTickets è aperta la prevendita: Gradinata 14-25 anni: 4 euro; Gradinata over 25: 10 euro; Tribuna Laterale Coperta: 15 euro; Settore Ospiti: 10 euro. Ingresso gratuito per ragazzi e ragazze Under 14. Ecco il link di riferimento: https:www.ciaotickets.combigliettipoggibonsi-livorno-calcio. A partire da questo pomeriggio, dalle 17, sarà inoltre possibile a Poggibonsi acquisire il biglietto presso il Bar dello Stadio. La società invita sostenitori giallorossi ad "assicurarsi il titolo di ingresso in prevendita per evitare il formarsi di code ai botteghini il giorno della partita". Domenica 23 aprile i biglietti saranno comunque in vendita.

Paolo Bartalini