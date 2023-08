La grande notte dei Ceri Si avvicina il Bravìo, tutto esaurito per il corteo

Meno tre al Bravìo delle Botti. Questa sera è in programma uno dei momenti più belli e attesi, quello del Corteo dei Ceri, con la cerimonia di consegna dei Ceri in nome di San Giovanni Decollato ma anche gli spettacoli in piazza Grande grazie all’esibizione del Gruppo sbandieratori e tamburini, della Compagnia teatrale Accademia Creativa - ‘Ignis’ e i suggestivi fuochi d’artificio per il gran finale. Il pubblico ha risposto presente, ci sarà infatti il tutto esaurito in piazza Grande (il biglietto unico per tribune e platea costava 15 euro, gratis per i bambini sotto i 6 anni) dove il Corteo dei Ceri concluderà il suo percorso che partirà alle ore 21.15 dalla Colonna del Marzocco.

Uno spettacolo come sempre curato e che promette di regalare belle sensazioni con le vie del centro storico illuminate soltanto dalla luce dei ceri. Il consiglio che viene dato a chi non ha trovato il biglietto è quello di assistere al corteo lungo le vie del centro storico poliziano. La marcia del corteo sfilerà divisa per terzieri, con tamburi e chiarine a fare da colonna sonora all’atteso momento. Anche questa sera, e fino a domenica prossima, le contrade resteranno aperte con le cucine pronte a deliziare i palati dei buongustai mentre per le prove in notturna ci sarà lo stop per poi riprendere, per l’ultima volta, domani.

In queste sere, dal clima decisamente gradevole e dall’atmosfera frizzante, le contrade hanno schierato titolari e riserve, gli atleti hanno potuto così assaggiare il percorso, pensato a strategie efficaci e raccolto indicazioni utili. Ma i tempi delle prove, come è noto, vanno tenuti in considerazione fino a un certo punto.

Una curiosità: a spingere la botte la sera del 22 agosto c’era anche il rettore della contrada del Poggiolo, Andrea del Ciondolo. Pronostici? Le contrade di Talosa, vincitrice dell’ultima edizione del Bravìo e con la coppia di spingitori confermata, Collazzi e Voltaia potrebbero avere qualcosa in più delle altre ma le sorprese non possono mai essere escluse in una corsa come questa. L’attesa è tanta tra i contradaioli, tutti sognano di portare in sede il panno dipinto da Paola Imposimato.

Lo start per la corsa di domenica 27 sarà alle 18.30 dalla Colonna del Marzocco. Il biglietto di ingresso per il centro storico, dalle 14.30 alle 19, costerà 2,50 euro. La mattina, alle 9.30, l’estrazione dell’ordine di partenza delle contrade mentre il corteo storico partirà alle 15.30 sempre dalla Colonna del Marzocco.

L.S.