La giunta Fabio è già pronta Manca solo un sì

Pino Di Blasio

L’accordo è raggiunto, sono riemersi tutti, o quasi tutti, felici dall’ultima riunione di maggioranza sulla giunta. Tanto che il sindaco Nicoletta Fabio potrebbe sciogliere la riserva nelle prossime ore e lunedì presentare la sua squadra. Mancano ancora dettagli cruciali, come il presidente del consiglio comunale e i due nomi di ’tecnici’ che il sindaco si è riservato per sè. Soprattutto l’assessore con delega a cultura e turismo, che sarà persona di stretta fiducia di Nicoletta Fabio e rappresenterà la cartina di tornasole per leggere la sua giunta. Il resto è frutto di alchimie già note: 4 assessori a Fratelli d’Italia, 1 alla Lega, 1 a Forza Italia, 1 a Siena ideale. Il resto si vedrà.