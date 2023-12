La gioia di Grassi "I sondaggi premiano i dehors e i tavolini all’aperto"

Dal Governo arriva una buona notizia per gli esercenti, preoccupati dell’arrivo dell’anno nuovo e dello scadere delle concessioni. "Le concessioni di suolo pubblico per i dehors possono essere prorogate a norma di legge fino a tutto il 2024. Finalmente è arrivato a compimento un percorso di sensibilizzazione partito già l’estate scorsa dalla provincia di Siena" ha annunciato Filippo Grassi, presidente provinciale Assoturismo e responsabile per Fiepet Confesercenti, commentando l’approvazione alla Camera della legge per la concorrenza. Un commento alla vigilia della delibera presa ieri dalla giunta di Siena. Tra le varie misure, la legge proroga a dicembre 2024, per i pubblici esercizi titolari di autorizzazioni per l’utilizzo del suolo pubblico, la possibilità di posare strutture amovibili (dehors, tavolini, ombrelloni) se funzionali alla loro attività. Sta ora ai Comuni recepire o meno in toto la facoltà.

"La misura va incontro non solo alle esigenze dei commercianti ma anche alle aspettative di più sindaci del nostro territorio, ormai consapevoli del fatto che dopo la pandemia si è diffusa nella popolazione una sensibilità diversa – ha detto Grassi -. Si apprezza sempre di più la disponibilità di spazi più ampi per la consumazione di alimenti e bevande, e quindi di socializzazione, come verificato già ad inizio autunno".

Un sondaggio condotto a ottobre da SWG per Fiepet Confesercenti nazionale aveva evidenziato come tre quarti dei consumatori apprezzino l’ampliamento dei tavolini all’esterno dei pubblici esercizi. "Già da settimane avevamo avviato un percorso di sensibilizzazione, condiviso a settembre nella giunta nazionale Fiepet e portato all’attenzione dei parlamentari – ha spiegato Grassi –. A seguire sono stati prima la Commissione, poi le aule di Senato e Camera ad affrontare nel merito la questione, giungendo al voto finale sul finire dell’anno".

E.R.