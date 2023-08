La Giacca e Bubbolo inarrestabili nel luglio 1926

Riprendiamo il nostro cammino di ricordi: ecco la carriera del luglio 1926, per la velocità con cui la Giacca, la cavalla del momento, percorse i tre giri. Una cavalla da sogno, che riuscirà a rompere, assieme al fantino Bubbolo, il lungo digiuno della Pantera. I quattro giorni sfileranno proprio con la Pantera in primo piano, anche se parte dei pronostici scendono in Fontebranda che ha avuto in sorte Norge affidata al grande Picino. Il Re Vittorio Emanuele III resterà anche lui estasiato dall’andamento della corsa: parte forte l’Onda ma dietro c’è già la Pantera, mentre l’Oca mostra di recuperare alla grande. Già prima del Casato la potenza dei migliori viene fuori: passa la Pantera con una sicurezza che fa meraviglia. Anche l’Oca è nella scia ma durante i tre giri non riuscirà a recupero. Si festeggia in Pantera con Bubbolo che finalmente torna a fasti ed abbracci già conosciuti: portato in trionfo anche il capitano Alessandro Cialfi, di una dinastia tanto cara al popolo di Stalloreggi, con una festa settembrina coordinata dall’onorando priore Pago Paghi. Si ferma qui il drappellone di Guido Masignani mentre è giusto ricordare Giovacchino Pianigiani, proprietario di questa cavalla che faceva meraviglia.

Massimo Biliorsi