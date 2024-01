La gara per Massetana Romana si chiude il 5 febbraio. Conto alla rovescia per i cantieri a Scacciapensieri

"Il progetto delle asfaltature di via Mentana – ha annunciato l’assessore ai Lavori pubblici, Massimo Bianchini – è inserito nella programmazione dell’ente 2024-2026 per un importo di 410mila euro. Nell’anno in corso è prevista la progettazione dell’opera e l’accesso al mutuo per il finanziamento con la successiva esecuzione dei lavori. Il progetto riguarda la messa in sicurezza dei tratti danneggiati di tutta via Mentana, dall’intersezione con viale Avignone e via Custoza. Sono poi previste opere accessorie, quali oneri per rialzamento chiusini e realizzazione della segnaletica orizzontale definitiva". Novità in vista anche per i lavori in Massetana Romana, dove la gara si chiuderà il 5 febbraio e a Scacciapensieri, dove invece la gara si chiude lunedì. "L’affidamento degli interventi è previsto entro la settimana successiva a tali date", l’annuncio di Bianchini.