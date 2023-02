La Galerie, magia del circo in scena

La magia del teatro incontra quella del circo. Machine de Cirque torna in scena ai Rinnovati con ‘La Galerie’, da domani a domenica (venerdì e sabato alle 21, domenica alle 17). La nuova produzione firmata da Olivier Lépine insieme a Vincent Dubé è uno degli appuntamenti più attesi della stagione, visto il successo dello scorso anno sullo stesso palcoscenico.

"Machine de Cirque ha fatto innamorare i senesi – conferma il direttore artistico dei Teatri di Siena, Alessandro Benvenuti – e così abbiamo proposto il nuovo spettacolo. È una grande occasione per Siena, se consideriamo che in Italia fanno pochissime date. L’anno scorso fu una delle grandi sorprese della stagione, perché non è così scontato immaginare il circo dentro un teatro, e il pubblico ne rimase entusiasta. Questo nuovo spettacolo è molto divertente, pieno di idee. Cose che fanno bene".

La settimana prossima, dal 24 al 26, toccherà invece a ‘Il compleanno’ di Harold Pinter, nella traduzione di Alessandra Serra, per la regia di Peter Stein con la sua compagnia storica guidata da Maddalena Crippa. "Pinter è uno dei nomi più importanti del teatro – afferma Benvenuti – un maestro assoluto. Da tanti anni non faceva una regia in italiano, averlo a Siena con la sua compagnia italiana è davvero una grande onore". La stagione ‘IlluminarSi’ procede dunque a gonfie vele, anche se pure quest’anno non è mancato uno stop. Stavolta non per via della pandemia, ma a causa del terremoto, che ha scippato al pubblico ‘The brides international’ dei Topi Dalmata.

"Faremo di tutto per recuperarlo – assicura Benvenuti – sperando di non doverlo rimandare alla prossima stagione. Il teatro ha un calendario con tanti impegni, ma cercheremo di restituirlo al pubblico". Ormai da tre anni l’attore e regista cura la direzione artistica della stagione teatrale senese. Un rapporto che si è fatto sempre più stretto. "A Siena trovo sempre accoglienza – racconta – e una forma di rispetto mai invadente, sempre elegante. Per me questa è una bellissima avventura. Ho accettato una sfida importante, quella di offrire a questa città un grande teatro, fatto di linguaggi diversi, affinché la gente si abituasse alla diversità culturale. Non ho nulla contro il teatro borghese, certo, anch’io a volte faccio un classico, ma sono convinto che Siena vada impollinata con tante cose diverse. Perché ha una storia, una forte tradizione culturale, un’identità ben definita, che rende ancora più necessario portare nuovi stimoli per far scoprire nuovi mondi".

Riccardo Bruni