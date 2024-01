La Francigena in Toscana, la storia lungo una strada

La Francigena come strada del presente che racconta il suo passato: ecco il senso del viaggio editoriale raccontato in ’La Francigena in Toscana e la Terra di Siena’, a cura di Mario Ascheri e Patrizia Turrini (Extempora). Come spesso accade, crisi e trascuratezze offrono anche consequenziali vuoti di attenzione che rendono incontaminati luoghi che altrimenti gli anni dell’industrializzazione avrebbero reso irriconoscibili. E’ il senso delle bellezza di ciò che circonda il lungo viaggio di questa strada che ha molto da raccontare e che i due autori, con la complicità di Alberto Cornice, Stelvio Mambrini e Renato Stopani ci offrono raccontando le vicende di una via, sempre più europea e all’attenzione di un pubblico che non ha più confini, con sicura cognizione, con un linguaggio coinvolgente, giocando fra luoghi ed eventi storici, come se si dovesse vivere una suggestiva avventura. La Francigena è un mondo a parte: solca con questi autori la terra di Siena, ne resta contaminata da uomini e testimonianze. Per questo gli itinerari toscani riescono a sovrapporsi con mirabile capacità degli storici. Avvolgere, coinvolgere, correggere: ecco il senso di uno studio che diventa, anche grazie al Comune di Monteriggioni, una preziosa guida.

Massimo Biliorsi