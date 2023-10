La foto come un’opera d’arte ’Distici occasionali’, immagini a confronto al Santa Maria

Forme, suggestioni, rimandi. Nascono da un colpo d’occhio i ventisei abbinamenti proposti nella mostra ‘Distici occasionali’ inaugurata ieri al Santa Maria della Scala. Un colpo d’occhio con il quale i curatori Lucia Simona Pacchierotti e Carlo Pennatini hanno affiancato le fotografie dei soci del Siena Foto Club con quelle custodite nell’Archivio Fototeca Giuliano Briganti, dove rimarranno esposte fino al 19 gennaio. I soggetti delle prime sono pezzi del quotidiano, ritratti, strade, momenti ordinari, scorci e paesaggi, cittadini e naturali. I soggetti delle seconde sono opere d’arte, pittorica e scultorea.

In un gioco di analogie, le coppie formate in questo modo diventano un’opera a sé, che chiama il visitatore a interpretare un ruolo attivo, spingendolo a ricercare connessioni ed elementi in comune, che in alcuni casi sono evidenti, come nel caso di un tronco d’albero portato dal mare sulla spiaggia e il ‘Nudo sdraiato’ di Renato Guttuso, in altri casi sono meno espliciti, in altri ancora è solo una suggestione a fare da nesso. Ha collaborato anche il collezionista e fotografo Ferruccio Malandrini, con una fotografia del 1962.

"Il primo passo – racconta Lucia Simona Pacchierotti – è stato chiedere ai fotografi di inviarmi una selezione di immagini che avessero significato per loro stessi. Il passo successivo, la ricerca dell’opera d’arte da abbinare. La scelta è avvenuta secondo criteri di assonanza, evocazione e risonanza, una sorta di gioco delle percezioni". "Sono i collegamenti inattesi con le opere in dittico – aggiunge Carlo Pennatini, del Siena Foto Club – a rendere piacevole la mostra, a indurre i visitatori a osservare i lavori esposti pronti a scoprire legami sorprendenti".

"Il percorso è un vero e proprio viaggio – spiega la direttrice del Santa Maria della Scala, Chiara Valdambrini – frutto di una creativa rilettura sia delle foto che delle immagini analogiche delle opere coinvolte, una serie di binomi che portano l’osservatore a una immersione emozionale". "L’esposizione – afferma Lucia Cresti, presidente del Santa Maria della Scala – rappresenta un progetto originale di riconoscimento del patrimonio culturale del Santa Maria, che affronta il rapporto tra arte e fotografia da un innovativo punto di vista".