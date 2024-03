"La fortuna gira?. Allora guardi me"

"Che inverno è stato per me? Amaro, come tutte le volte quando non vinci. Non è bene piangersi addosso, anche se la fortuna non si è girata proprio dalla mia parte. Ma l’importante è continuare con impegno e voglia di fare", dice Scompiglio che arriva al Ceppo con la compagna Ilaria.

Il fatto che Violenta non ci sia più cambia lo scenario per luglio?

"Prematuro parlare di cavalli senza aver visto la provincia e con le corse da fare. Violenta era l’unico punto certo rispetto a tutti, l’unica che faceva la differenza. Anda e Bola è un grande soggetto ma deve sempre vincere il primo Palio. A questo punto a Violenta si fanno solo gli auguri che faccia dei bei puledri".

Una sorpresa la sua uscita di scena?

"Io penso ai miei cavalli, ciascuno decide dei propri".

Fortuna: come si fa a farla girare?

"Non mi ci fossilizzo troppo. Ci sono momenti in cui va bene, altri no. Uno aspetta. Voglio essere competitivo, serve vincere ma non è così semplice. Quando ho infilato tre Palii di fila ero il solito di ora ma le cose giravano per il verso giusto. Poi o scivoli o perdi di una narice...".

Un saluto affettuoso della dirigenza della Torre, ma c’era anche il mangino del Bruco.

"C’è un buon rapporto, ormai si sa. Sono contento in realtà di tutti quelli che ho stretto. Una bella situazione, a luglio sarebbe l’ora di rivincere".

Anda e bola lo rimonteresti?

"Sì, certo. Ha un bel carattere, tanta esperienza, anche nei paliotti fuori. Non c’è da dire nulla, sennò non l’avrei montato neppure lo scorso anno".

La.Valde.