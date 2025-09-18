La Fortezza diventa palcoscenico rock. Sabato finale del contest e Filippo Graziani

Con protagonisti in gara Provvedi, SoloGemma, Bulls, A Tra Poco, Spoil Theater, Federica Marinari ecco il primo Rock Contest dell’Associazione Siena Città della Musica, di scena sabato a ingresso libero alla Fortezza Medicea a partire dalle 19,30. Un evento arricchito dalla presenza di Filippo Graziani, che porterà lo spettacolo "Ottanta, buon compleanno Ivan" dedicato al padre, grande indimenticato chitarrista, dapprima con gli Anonima Sound e poi eccellente cantautore. Apertura dedicata ad un gruppo senese emergente e che ha già mostrato la propria caratura oltre i nostri confini, i Deschema.

Un evento con molti risvolti: dalle 16 workshop aperto a tutti i musicisti con il tema: quali futuro per le piccole realtà emergenti? Una libera discussione, un "laboratorio a cielo aperto" che può dare indicazioni agli addetti del settore. Una serata quindi significativa per il fare musica nella nostra città e nel territorio, basterebbe ricordare il sottotitolo "Siena suona con il Me(i)", che collabora all’evento, il Festival delle etichette indipendenti che si svolge a Faenza e che da trent’anni esatti mette insieme il meglio delle nuove tendenze, offrendo spazio e voce alle nuove realtà musicali.

Filippo Graziani è indubbiamente l’attrazione della serata, ricordare gli opifici della memoria musicale del padre Ivan farà bene a tutte le generazioni, soprattutto a chi non ha vissuto la grande stagione che va dall’album "Ballata per quattro stagioni" a "Seni e coseni", dove dentro c’è tanto buon rock, ironia, impegno e bellezza musicale. Possiamo fare un parallelo fra questo 20 settembre e quel 28 febbraio 1978 quando Ivan Graziani con i suoi Extra Strong suonò al cinema Teatro Impero portando l’appena uscito album "Pigro", un caposaldo del rock italico.

Mettendo assieme esigenze di spettacolo e di produzione, l’Associazione Siena Città della Musica, offre uno stimolo non da poco per chi si deve occupare di musica, di politiche giovanili, di produzione, allungando con la collaborazione con i Propositivi un’estate che ha visto la Fortezza come fulcro a tutte le attività e che è un luogo di straordinaria bellezza ma anche di splendida funzionalità con potenzialità enormi per grandi e piccoli concerti-eventi.