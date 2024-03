La follia di Stecco: caduta, ospedale e poi carcere

Tirava aria di burrasca per quel Palio: ecco la carriera di Provenzano del 1835: dopo la consueta combattuta mossa scappa in testa la Giraffa, poi va in prima posizione il Valdimontone e dopo ancora la Pantera, in una lotta davvero serrata. Le cadute di Civetta, Torre e Aquila condizionano la corsa con la Contrada di Stalloreggi che con il fantino Campanino va a vincere. Ma questo Palio sarà ricordato soprattutto perché un ex fantino al momento spettatore, nome di battaglia Stecco, quando vide il cavallo scosso della Civetta non ci pensò due volte e, con abiti da contadino come le cronache ci raccontano, ci montò sopra percorrendo un intero giro per poi cadere malamente senza dare più segni di vita. Fu portato all’ospedale e, appena ristabilitosi dall’incidente, direttamente fu trasferito al carcere, come si direbbe "senza passare dal via", con la conseguente condanna di non poter mai più correre il Palio. Intanto la Pantera festeggiava il suo trionfo sul Campo, con un altro eroe, stavolta in positivo, il fantino Campanino e con in testa il capitano Paolo Pulcinelli, che fu in questa carica per soltanto questa storica occasione.

Massimo Biliorsi