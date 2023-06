La Finanza scopre 65 evasori totali Pnrr, recuperati soldi non dovuti

di Laura Valdesi

SIENA

Non c’è usura nella provincia "cosa che rassicura ma non fa stare sereni al 100%. Va capito se bisogna settare meglio la macchina dei controlli", riflette ad alta voce il comandante provinciale della Finanza Giuseppe Marra. Che conferma la sfida per garantire la corretta destinazione delle risorse del Pnrr. "Già nei primi 5 mesi del 2023 abbiamo rilevato oltre 45mila euro di somme indebitamente percepite proprio relativamente al Piano nazionale di ripresa e resilienza", rileva. E ancora: "Le note dolenti riguardano l’uso importante di stupefacenti: se c’è una grande quantità di droga che circola vuol dire che è forte la domanda. Non solo fra i giovani. Va compreso cosa non sta funzionando in un circuito così virtuoso". Le cifre parlano al riguardo di 37 denunciati e 6 arrestati, 103 segnalati al prefetto. Sequestrati complessivamente 28 chili di stupefacenti. Flash sull’attività delle Fiamme gialle nel 2022 più nei primi 5 mesi del 2023 declinata dal comandante provinciale Giuseppe Marra per il 249° anniversario della guardia di finanza. L’ultimo che il colonnello celebrerà a Siena "poiché – annuncia – dopo quasi 5 anni ho avuto un incarico allo Stato maggiore a Roma dove prenderò servizio intorno al 20 luglio. Al mio posto arriverà il colonnello Pietro Sorbello".

Un patrimonio di inchieste quello che lascia in eredità Marra, non solo per l’indagine sugli affari del magnate Igor Bidilo ma anche per la più recente inchiesta ’Ghost job’ che ha sollevato il velo su un hub a Chianciano Terme dedito al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. I finanzieri al massimo all’inizio del mese di luglio dovrebbero terminare le verifiche di competenza. "Come ricorderete – osserva Marra – proprio una verifica sui finanziamenti erogati alla società poi finita nell’occhio del ciclone nell’ambito delle misure di sostegno del Decreto liquidità, ci ha messo sulla pista giusta". Che portava alla collocazione illecita di numerose badanti sul territorio, larga parte delle quali operatrici fittizie. Se c’è stato un notevole sforzo di verifica (116) sulle prestazioni sociali agevolate che hanno portato a denunciare 95 persone a cui non era dovuto il reddito di cittadinanza recuperando 407mila euro, il colonnello Marra sottolinea il grande lavoro sulle frodi legate ai prodotti petroliferi. "Che ha portato alla constatazione di oltre 112 milioni di base imponibile sottratta a tassazione, di cui 41 milioni per reddito da attività illecitecontrabbando, oltre 21 milioni di iva dovuta, in parte derivante da fittizie dichiarazioni d’intento e più di 2 milioni di iva non versata".

Temi nuovi mentre è proseguito il contrasto all’evasione. Scoperti 65 soggetti che per il fisco non esistevano e recuperati a tassazione oltre 210 milioni di euro. Sul fronte della fiscalità internazionale cinque interventi con una base imponibile sottratta all’imposizione pari a oltre 14.5 milioni. Si è spaziato poi dal controllo sugli scontrini emessi (344 casi con rilievi, pari al 19%), alle verifiche sugli appalti per un valore di 64 milioni e bonus fiscali per edilizia (che hanno fatto boom) per circa 94 milioni. Occhi aperti sui fallimenti perché la Toscana è apprezzata da chi ha disponibilità enormi da investire (e riciclare), al contempo Marra ricorda la scelta di devolvere alla Caritas di Chianciano quasi 14mila capi di abbigliamento relativi ad un sequestro del 2021 per famiglie in difficoltà. Fra gli aspetti su cui si sofferma il comandante provinciale le segnalazioni con nome e cognome – ben 128 di cui solo 24 anonime – da parte dei senesi. C’è ancora senso civico. Nessuna vergogna a indicare cose che non vanno.