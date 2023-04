La ’filosofia’ Tartuca Rugani: "Ribaltoni? Noi non cambiamo Tittia? Porte aperte"

di Laura Valdesi

SIENA

"Tittia potrebbe montare il Palio nella Tartuca? Sono d’accordo. Non è che gli chiuderei le porte, dico la verità", confessa sorridendo il capitano Niccolò Rugani. Mangino con Gianni Cortecci, ora alla guida dello staff di Castelvecchio, appartiene ad una famiglia che di Palio ne mastica da decenni. Con successo. In Tartuca Tittia c’è già stato, saldo il legame con la Contrada che è fra le sei che corre di diritto il 2 luglio.

Rugani non chiude le porte a Tittia ma, si dice, neppure a Federico Arri, detto Ares. Qualcuno ha parlato di un legame particolarmente stretto.

"E’ un fantino che ha montato nella Tartuca, quindi lo consideriamo in modo importante e lo seguiamo con attenzione. Gli manca di vincere. E’ vicino alla Tartuca, del resto questa è la filosofia di Castelvecchio, ossia di conservare buoni rapporti con chi ha indossato il nostro giubbetto".

Il 21 maggio ci sarà l’estrazione a sorte delle quattro Contrade di luglio. E fino ad allora si possono fare solo ipotesi. Gira insistente l’idea di possibili ribaltoni o cambi di campo di qualche fantino: Rugani ci crede?

"Quali sarebbero?"

Alcuni fantini, si parla per esempio di Scompiglio, se fossero troppo ’stretti’ potrebbero aprirsi delle strade ad ora impensate.

"Me lo auguro di cuore che ci sia un ribaltone! Perché, nel caso di Scompiglio, l’ultima volta ha montato nella Chiocciola. Se indossa un altro giubbetto sono contento".

Negli eventuali cambi di fronte...

"Per ora non ce ne sono stati".

Se ne parla tanto.

"Allora non sono preparato... Comunque sia, noi della Tartuca non faciamo cambiamenti di nessuno schieramento di fantini".

Il lotto, al di là di quello che si racconta adesso, alla fine si abbasserà?

"Sinceramente mi sembra che ci sia un bel gruppo di soggetti. Sì, il debuttante paga sempre un pochino lo scotto. Però c’è una stoffa talmente alta che, secondo me possono essere inseriti. Ne abbiamo visti tre o quattro che sono andati bene. E alcuni che hanno corso il Palio sono venuti avanti, vedi Ungaros e Arestetulesu. E anche con i nuovi si possono fare 2-3 inserimenti importanti. Anche perché poi ci sono cavalli che hanno 13 anni, Remorex, altri 11, vedi Tale e quale, che hanno necessità di essere rimpiazzati nel giro di un anno. Sapere che esistono possibili ricambi fra i cavalli di 7 anni rappresenta una garanzia per il futuro".

Anche alcuni di 5 anni si sono comportati bene.

"Per me vanno un pochino aspettati, magari per agosto. Il problema dei cavalli non lo vedo. Perché abbassare il lotto..."

C’è chi parla di Viso d’Angelo e Schietta come punte?

"Credo che i cavalli buoni devono essere presi. Tanto se ne togli due ne vengono fuori altri. Ora se ce ne fosse uno solo magari è diverso, se sono tre discreti va bene. Inserisci due-tre rincalzi e via dicendo".