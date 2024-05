La Fiamma Tricolore corre a Radicondoli

"Un piccolo ma grande passo, un nuovo punto di partenza per tornare a presentare la vera Fiamma agli elettori". Alessandro Dolci, candidato sindaco di Radicondoli di ‘Fiamma Tricolore’, commenta così l’approvazione della lista del partito alle comunali di giugno da parte della Commissione elettorale provinciale, che da più parti veniva messa in discussione. "Di fatto, centrodestra e centrosinistra sono da sempre alleati nel tentativo di toglierci spazio e visibilità – prosegue il candidato della destra sociale – Purtroppo per loro detto tentativo è fallito, perché la Fiamma torna nel dibattito politico televisivo e giornalistico. A prescindere da quello che sarà il risultato, per noi è già una vittoria l’aver smentito ancora chi vuole negare il nostro diritto di esistere in politica".