La festa per i 100 anni di Nello Mandarini medico e dragaiolo

Ha compiuto cento anni Nello Mandarini, nato il 30 maggio 1923. Ha attraversato la storia senese e della Sanità, con un piglio sereno e illuminato. Si laurea in Medicina e Chirurgia nel 1950, inizia la professione come medico condotto a Monteriggioni, dove diventa anche vicesindaco. Ha esercitato da medico di famiglia fino al pensionamento negli anni ’90. Insignito dal Presidente della Repubblica dell’onorificenza di Commendatore, appassionato contradaiolo del Drago, ha fatto parte per anni della Sedia dirigenziale. Ha festeggiato il secolo con figli, nuore, nipoti e bisnipoti.