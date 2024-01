La festa di Sant’Antonio. La Misericordia celebra la tradizionale cerimonia

Ieri laMisericordia di Siena ha celebrato la festa di Sant‘Antonio Abate, patrono dell’Arciconfraternita: nella mattinata si è tenuta la rituale benedizione degli animali, poi nel pomeriggio la Santa Messa, nella chiesa di San Martino, officiata da don Roberto Bianchini, vicario episcopale, con la processione dello stendardo di Sant’Antonio Abate portato dalla sede nel Porrione alla chiesa. Durante la celebrazione, immancabile il rito della vestizione con la ‘veste storica’ ai confratelli e alle consorelle benemeriti del servizio e, dopo la funzione, la benedizione dei mezzi; come da tradizione è stato anche distribuito il pane benedetto di Sant’Antonio Abate, il cui ricavato sarà devoluto alle attività della Bancarella della solidarietà. Sempre atteso il discorso del provveditore, Paolo Almi: "Vorrei ricordare – ha detto – che i nostri mezzi, impiegati in attività soprattutto sanitarie nel 2023 hanno superato in totale i 500mila chilometri percorsi; 72.154 sono stati quelli per il 118; i chilometri per i servizi non di emergenza, ordinari, sono stati 135mila per la sede centrale e 140mila nelle sezioni di Tavene d’Arbia, Isola d’Arbia, San Miniato, San Rocco a Pilli e Rosia e nel comprensorio senese. In questo ultimo anno più di 3.500 chilometri sono stati quelli della protezione civile; 2.500 per il trasporto di organi e 3000 per il trasporto protetto neonatale". Quindi l’accenno alla prossima iniziativa: "Qualche parola sul progetto di ristrutturazione della ex Salus in residenza sanitaria assistita – ha annunciato il provveditore Almi nell’intervento –: l’iter è stato lungo e faticoso ma finalmente entro giugno potrà essere pronta per l’inizio dell’attività".