La Festa dell’Olio premia Oliviero Toscani e la campionessa Volpi

Al fotografo Oliviero Toscani il premio Extravergine 2023; alla campionessa mondiale di scherma, Alice Volpi, il premio Sportivo dell’Anno 2023. I riconoscimenti, assegnati in occasione della Festa dell’Olio dal Comune di San Quirico d’Orcia, saranno consegnati sabato 20 gennaio a Palazzo Chigi. L’Extravergine 2023 va a Oliviero Toscani, che "rappresenta un’eccellenza nazionale e un motivo di orgoglio per l’Italia, per aver saputo far riflettere su temi sociali forti". Lo Sportivo dell’Anno 2023 va ad Alice Volpi "per saper rappresentare i valori civili e sociali delle piccole comunità, portabandiera di un territorio che da sempre lega il benessere sociale all’attività sportiva".