La Festa della Musica, notte di note Settanta artisti in ventuno concerti

La Festa della Musica avvolgerà oggi le vie del centro di Siena, con i talenti del polo musicale senese che dalle 15 a mezzanotte si esibiranno in ventuno concerti. Settanta musicisti tra Chigiana, Franci e Siena Jazz per la giornata che si intitola ‘Alle Fonti della Musica’. Dalle stanze della Pinacoteca Nazionale alle Logge della Mercanzia, dal cortile di Palazzo Chigi Saracini ai giardini di Villa Rubini Manenti, all’Accademia dei Fisiocritici, dalle Fonti delle Monache alle Fonti di Follonica, passando per la Fonte Nuova d’Ovile, e ancora una maratona musicale che terminerà alle 23 alla Chiesa di Fontegiusta con uno speciale concerto in cui un ottetto di voci del Coro Guido Chigi Saracini incontrerà un trio di voci georgiane dal Conservatorio Nazionale di Tbilisi.

Tutti gli interventi musicali avranno la durata di mezz’ora. Alcuni verranno replicati in luoghi diversi. L’iniziativa rientra nel programma per le celebrazioni del centenario della Chigiana. Ci saranno il violoncellista Ettore Pagano e la violinista Giulia Rimonda, il duo di Ivos e Luca Margoni, la violoncellista Rebecca Ciogli, il clarinettista Giovanni Vai. E poi un ensemble di sassofoni del Conservatorio Franci, il duo Magliano Periccioli, il Franci Percussion Ensemble, il Siena Jazz University Tentet, insieme al Chigiana Vocal Ensemble e al Georgian Ethnomusicologists Trio. Insomma, una giornata di musica davvero totale, che fonderà la tradizione cameristica con il jazz più avanguardista, in un continuum che porterà con sé un pezzo importante della cultura musicale senese e della sua identità.

"Siamo felici ancora una volta di celebrare il World Music Day in collaborazione con il polo musicale senese e con l’Accademia Chigiana – afferma il nuovo direttore artistico di Siena Jazz, Antonio Artese – con iniziative che sono una testimonianza importante dell’internazionalizzazione culturale della città. La musica nelle sue varie forme e generi, come dimostra la partecipazione di artisti provenienti da tutto il mondo, continua ad essere lo strumento più efficace per unire culture diverse". Gli studenti del progetto Jazz Intensive Programme si esibiranno insieme ad alcuni dei migliori allievi della Siena Jazz University, coordinati dal docente chitarrista Francesco Fiorenzani alle 19 al Bastione San Domenico della Fortezza.

Riccardo Bruni