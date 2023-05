La festa dei Maggiaioli a Castiglione d’Orcia

Si è tenuto nei giorni scorsi, a Castiglione d’Orcia, un incontro che è stato anche una giornata di festa, tra il locale gruppo dei ’Maggiaioli’ ed i ’Cantori del Maggio’ di Civitella Marittima. Gli ospiti grossetani avevano già ricevuto nell’ottobre scorso la visita dei castiglionesi nel loro paese, offrendo un’accoglienza davvero calorosa, che è stata ricambiata in terra senese. Al mattino c’è stato un incontro, informale quanto caloroso ed interessante, nella sala consiliare del Municipio. Al saluto di Antonio Landi, Rossano Giomarelli (capomaggio) e Giorgio Scheggi dei Maggiaioli hanno fatto eco Gianfranco Franceschini ed il cantastorie Mauro Chechi per i civitellini. E poi intervenuta la studiosa di tradizioni popolari aretina Grazia Tiezzi, mentre l’assessore alla cultura Alice Rossi ed il sindaco Claudio Galletti hanno tratto le conclusioni per guardare con ottimismo al futuro di questa e di altre tradizioni popolari. Nel pomeriggio, a dispetto del tempo che prometteva pioggia, i due gruppi hanno cantato nelle vie e nelle piazze del paese, facendo così

’sperimentare’ la presenza in contemporanea di due modi diversi di cantare il Maggio, ma con punti di contatto e similitudini nel salutare il risveglio primaverile della natura, augurando buoni raccolti e inneggiando all’amore. Sono state così gettate le basi anche per future occasioni d’incontro e collaborazione, mentre già si pensa ad un convegno dal quale far emergere l’importanza di queste azioni

rituali che si tramandano da secoli, almeno per quanto riguarda queste due realtà canore e musicali.

Daniele Palmieri