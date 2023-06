La ‘Ferriera’ cambia volto Al via la riqualificazione

COLLE

Lo storico quartiere della ‘Ferriera’ a Colle sarà rivoluzionato grazie a un intervento di riqualificazione urbanistica da 2,3 milioni di euro a opera della società padovana CapitalySpa, che innamorata della Valdelsa ha deciso di investire sul territorio. "Colle è una comunità che fin dal primo momento ci ha colpito – afferma in qualità di proprietario Alessandro Bellini, presidente di CapitalySpA –. Abbiamo deciso così di investire in questa città e abbiamo individuato una zona ex industriale per sviluppare un intervento cardine per una riqualificazione urbanistica. Abbiamo voluto dare il nostro contributo per trasformarla, da una zona degradata ad una struttura inserita in una vera oasi naturale".

Le abitazioni sono già in vendita e si tratta di una riqualificazione delle aree degradate non solo urbanistica, ma anche economica e sociale. L’intervento, infatti, parte dal riuso di un’area industriale dismessa adiacente al centro urbano di Colle bassa. Un recupero completo che prevede la realizzazione di 38 appartamenti (8 con superficie utile compresa tra 42 e 55 mq. e 30 con superficie superiore a 55 mq., si svilupperanno nei tre piani fuori terra, mentre al piano interrato si svilupperanno le autorimesse).

Tra gli interventi è prevista anche la realizzazione di uno spazio sistemato a verde per il collegamento tra il livello stradale e il livello delle residenze. L’area di pertinenza dei fabbricati, infatti, sarà in parte adibita a giardini di proprietà ed in parte a giardini condominiali, con recinzioni realizzate con siepi sempreverdi di piante autoctone. Per questo anche il posizionamento rende le residenze appetibili per molte soluzioni familiari, adattandosi a tutte le esigenze. Ogni abitazione, inoltre, è stata progettata con alti servizi di sostenibilità energetica. Di fatto tutti gli appartamenti sono di Classe energetica A. È stata, inoltre, realizzata apposita analisi delle spese energetiche che saranno sostenute dai futuri proprietari. Si tratta di un 10% in meno di spese energetiche rispetto ad una normale abitazione. La progettazione e direzione lavori è stata affidata allo Studio Calonaci, mentre l’immobiliare Celardo ha le vendite in esclusiva delle unità immobiliari.