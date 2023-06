"La feroce bellezza di un Palio dinamico" Gli ossimori del sindaco nella sua prima volta

di Pino Di Blasio

"Oggi non possiamo essere altrove, non possiamo che essere qui. Il Palio ci arrovella e ci unisce, ci tormenta e ci entusiasma. E’ sempre diverso e immutabile nella sua feroce bellezza". Sono pillole del primo discorso da sindaco di Nicoletta Fabio nel rito della presentazione del Drappellone di luglio. Il giorno che mette fine all’inverno paliesco e dà il via all’estate, alla stagione della Festa. Ogni prima volta per un sindaco, la cerimonia nel Cortile del Podestà ha un sapore particolare: quel Palio te lo ricorderai, che tu voglia o meno. "A dir la verità ero più emozionata prima, alla vigilia della presentazione - confessa il sindaco Fabio -. Mi è bastato salire sul palco, vedere la reazione dei senesi al drappellone e cominciare a parlare. L’attesa è quella che mi snerva, mi rende addirittura afona e mi fa pensare di non avere la minima lucidità. Poi però passa tutto. Ho usato quegli ossimori che avete citato, tormento e estati, festa e rovello, perché è il bello del Palio. Se non fosse anche tormento e sofferenza, e fosse solo Festa, non sarebbe il Palio".

Nicoletta Fabio insiste nel ribadire che si sente nella sua ’comfort zone’ in momenti come questo. "Ciò che dico è sincero, indubbiamente è emozionante vedere la città che si ritrova, io mi sento una di loro". Perfino la spiegazione del simbolo del sindaco, che ha fatto la sua prima comparsa in un drappellone, è semplice e senza fronzoli. "Non ho un simbolo di famiglia - dice Nicoletta Fabio - non ho una casata nobiliare. Ho rispolverato il simbolo che avevo usato da rettore del Magistrato delle Contrade, senza riferimenti particolari o esoterici. Le piume rappresentano la mia passione per le Lettere, il colore dominante è un omaggio al mio ’quarto’ siciliano, mio nonno paterno, e all’amore che ho per il mare. Anche se non ci vado così spesso come vorrei. C’è quella porta che vagamente ricorda Porta Camollia. Il resto? Solo un modo di separare i vari elementi, niente significati particolari".

Altra frase usata nella presentazione del Palio firmato Di Jullo, la "potenza dinamica espressa da quel vortice di cavalli". E’ l’essenza dell’emozione provata dal sindaco nel vedere la prima volta il ’cencio’. "E’ un drappellone molto dinamico, sinuoso, esprime la vitalità e l’energia della corsa, l’essenza della Festa. Quelle donne che vestono i colori delle Contrade come omaggio al primo sindaco donna? Penso sia una casualità assoluta, non è un omaggio alla femminilità. Sono donne vagamente boteriane, sono belle rotonde. Ma penso che rientri nella cifra dell’artista".

Il dettaglio che l’ha colpita di più? "Vi stupirete, ma vi dico che mi è piaciuto il movimento del canape, quella sinuosità che si ritrova negli altri elementi del Drappellone".

L’epilogo, oltre agli ossimori usati sapientemente dalla professoressa di Lettere, ai contrasti che sono l’anima della Festa senese, è il tradizionale ’Buon Palio a tutti’. E sarà un Palio ’dinamico’, come quello immortalato da Roberto Di Jullo per il 2 luglio 2023.