La fantasia nel Giardino segreto con ’Un libro d’oro e d’argento’

È la fantasia l’argomento dell’incontro di oggi alle 18 alla Limonaia del Giardino Segreto dell’Area Verde Camollia 85. Anzi, la ‘fantastica’. Ne parlerà Vanessa Roghi, che arriva a Siena per presentare il suo ultimo lavoro ‘Un libro d’oro e d’argento: intorno alla Grammatica della fantasia di Gianni Rodari’, uscito per Sellerio. Con lei ci sarà Daniela Brogi, docente di Letteratura italiana contemporanea all’Università per Stranieri.

Storica, autrice televisiva, collaboratrice di blog e riviste culturali, nel 2020 Roghi ha fatto parte del Comitato per le celebrazioni di Gianni Rodari, come delegata dal Salone del Libro di Torino, e proprio per il centenario della nascita dello scrittore ha pubblicato per Laterza il volume biografico ‘Lezioni di Fantastica. Storia di Gianni Rodari’. In occasione di quel lavoro, l’autrice ha iniziato a esplorare l’idea di scoprire appunto una ‘fantastica’, così come esiste una logica, ovvero una disciplina che studi l’arte di inventare storie e il modo in cui le storie vengono al mondo, e in questo nuovo libro approfondisce proprio questo aspetto.

"È un saggio che può essere letto da tutti – racconta – in cui mi sono soffermata su quanto la ‘Grammatica della fantasia’ serva ancora oggi. Rodari toglie la fantasia da un ambito solo letterario o infantile, perché la fantasia serve a tutti. Newton doveva avere fantasia per immaginare come mai la mela cadeva dall’albero. Per cambiare il mondo e migliorarlo la fantasia è indispensabile e serve a tutti, dallo scienziato al politico".

Dalla lente d’ingrandimento dell’autrice emergono gli influssi culturali ricevuti e la sua formazione; le idee si incrociano alle pratiche didattiche, che sono un suo argomento di studio da sempre. Ma Roghi va a scovare anche un Rodari più divagante, con i suoi esercizi di allegria, le parole e il loro doppio, Pinocchio contrapposto ai Garrone e ai Muratorino di De Amicis.

E così le fiabe diventano un "archivio storico dei popoli", gli insiemi e la poesia, i fumetti. "La letteratura fantastica può davvero parlare a tutti – afferma Roghi – e ne abbiamo un gran bisogno. Pensiamo a capolavori come Harry Potter, che attraverso lo strumento del fantastico ci consente di guardare le relazioni all’interno di una scuola, oppure il Signore degli Anelli, che racconta anche la lotta contro i totalitarismi".

Riccardo Bruni