La dottoressa Paolini "Investire sulla cultura della nutrizione"

"Una Conferenza Stato-Regioni del 2016 auspicava entro il 2017 la presenza di un referente medico competente per la nutrizione clinica nelle strutture ospedaliere. Ad oggi vi sono ancora numeri insufficienti", così la dottoressa Barbara Paolini, presidente Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica e direttore di Dietetica alle Scotte, ha detto intervenendo alla conferenza sulla nutrizione promosso dal Ministero della Salute a Roma. "L’Aou Senese – aggiunge – dal 1998 ha strutturato un’unità di nutrizione clinica e dietetica, in quanto la nutrizione ha un ruolo trasversale nelle condizioni patologiche". L’ADI ha chiesto al Ministero di recuperare il ruolo di centralità nel Tavolo tecnico sulla sicurezza nutrizionale per potenziare i tavoli regionali.