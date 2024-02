La donna orante. Una preghiera nel fango: "Così è risorto il capolavoro etrusco"

Gli dei ritornano. I bronzi di San Casciano, la mostra che ha visto il tutto esaurito nel palazzo del Quirinale con 16.500 visitatori in sei mesi, approda oggi al MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli per restarci fino al 30 giugno. Un evento importante per il museo e Napoli, città scelta, tra tante autocandidature, perché meglio di altre è stata capace di raccontare negli anni la propria vivacità culturale, contemporanea e gioiosa. La mattina presentazione alla stampa, nel pomeriggio taglio del nastro alla mostra, curata dal direttore generale dei musei Massimo Osanna e dal professore dell’Università per Stranieri di Siena Jacopo Tabolli. Sarà presente il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano che sin dalle prime scoperte del sito archeologico di San Casciano dei Bagni (Siena) ha accompagnato il percorso di questo straordinario ritrovamento. Insieme a lui il direttore generale Archeologia, Belle arti e Paesaggio Luigi La Rocca, oltre alla sindaca di San Casciano dei Bagni Agnese Carletti e al professor Tabolli.

Proprio Tabolli racconta l’allestimento di Napoli che, rispetto a quello del Quirinale, vede una nuova protagonista: la statua di una donna orante. Una devota scolpita nell’atto più intimo, l’incontro con la divinità. Il professore ricorda il momento della scoperta. "Era il 6 ottobre 2023. Quel giorno ci siamo immersi nel fango caldo della vasca. A più di tre metri di profondità c’erano Emanuele Mariotti, Marco Pacifici e Mattia Bischeri che stavano concludendo il rilievo di una quercia, alloggiata al centro di un gruppo di teste e braccia. Accanto al tronco comincia a emergere dall’acqua calda, la terminazione della gonna di una nuova statua. Si intravedono le punte dei piedi. La lega del bronzo è forte, spessa. Piccoli tasselli di antico restauro, visibili da subito, ci dicono della perizia di chi plasmò questa forma".

"Lo scavo scende – prosegue il professore nella sua rievocazione –, il deposito di argilla comporta uno sforzo impressionante per contrastare l’ingresso dell’acqua termale. Compaiono le pieghe del chitone; le nostre mani sentono il movimento del mantello. Si continua la discesa ed ecco che la forma si allarga, sentivo i gomiti, le braccia. Abbiamo chiamato la sindaca Carletti, arrivata con Adriano Maggiani, che studia le epigrafi etrusche. Anche la funzionaria della Soprintendenza Ada Salvi era presente quel giorno. Gli studenti sono ai bordi della vasca. Siamo tutti in silenzio. Si sente forte il rumore dell’acqua".

Tabolli continua il racconto emozionato. "La statua era deposta a testa in giù, con le braccia aperte verso il cuore della sorgente. Dal fango emergono le punte di lunghe trecce attorte che cadono sul petto. Le ultime misure, gli ultimi rilievi e poi la statua con un suono corto e intenso si stacca dal fango e la portiamo nel punto dove abbiamo allestito un primo soccorso. Il viso dall’ovale allungato è incorniciato da una chioma bipartita e da meravigliose trecce. Sotto le mani delle restauratrici il fango si lava e si campiona. La statua rimanda a figure con manto trasverso, diffuse sin dalla prima età ellenistica. Siamo nel II secolo a.C. Si tratta di una donna con il gesto dell’orante in preghiera, rivolto verso il cuore della sorgente termale".

E come una moderna levatrice, l’archeologo restituisce vita e dignità a un’immagine che, da oggi, rimarrà per sempre al mondo e alle generazioni future.

Federica Damiani