"La donna al Centro" per dire no alla violenza

"Diamo pace alle donne" è il monito con cui si apre il cartellone unico "La donna al Centro", un mese di iniziative, dal 1 al 31 marzo, che ruotano intorno all’8 marzo, Giornata internazionale dei diritti della donna, promosso dal Centro Pari Opportunità dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese, di cui fanno parte le Consigliere delegate dei dieci Comuni della Valdichiana Senese (Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena, Pienza e Trequanda), programma realizzato in collaborazione con le Istituzioni, l’Associazione Amica Donna e molte altre Associazioni del territorio della Valdichiana senese. Tutte le iniziative sono ad ingresso libero e alcune strutture museali saranno ad ingresso gratuito per le donne e le ragazze. Tutte le iniziative saranno sui canali istituzionali e social dei dieci Comuni e dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese.

"Molte le tematiche che saranno affrontate - afferma la presidente del Centro Pari Opportunità dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese, Orietta Parretti - e con ’Diamo pace alle donne’ vogliamo sensibilizzare la comunità civile su più fronti, con l’obiettivo di migliorare lo stato delle donne in ogni contesto: personale, formativo, familiare e relazionale, lavorativo, sociale, nelle istituzioni, con l’obiettivo del raggiungimento dell’uguaglianza formale e sostanziale di genere e sull’empowerment delle donne e delle ragazze".

Tra gli eventi in programma, musei gratuiti alle donne e ragazze, presentazione di libri e letture ad alta voce per bambini e ragazz’, spettacoli, mostre, incontri, dibattiti, convegni, testimonianze di donne che sono riuscite a dire ’no alla violenza’, intitolazioni di luoghi a donne e la presentazione dell’adesione dell’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese al memorandum d’intesa partito dalla Commissione europea, e rilanciata in Italia da Rai Radio 1, ’No Women No Panel - Senza donne non se ne parla’.

"Un cartellone unico per tutta la Valdichiana Senese, che dura non una sola giornata, l’8 marzo, ma un mese intero, dal 1° al 31 di marzo, perché le istituzioni e le dieci consigliere di parità, l’Associazione Amica Donna, che ringrazio per l’impegno insieme a tutte le associazioni che si sono adoperate, da tempo lavorano per la parità di genere, per rimuovere gli ostacoli alla partecipazione economica, politica e sociale di qualsiasi individuo per ragioni connesse al genere, religione e convinzioni personali, razza e origine etnica, disabilità, età, orientamento sessuale o politico - conclude la Presidente Orietta Parretti".