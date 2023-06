La donazione Un armadio-carrello portafarmaci per l’ospedale

Donazione a Campostaggia da parte del Rotary Club Valdelsa. Il pronto soccorso dell’ospedale valdelsano può contare adesso su un armadio-carrello portafarmaci.

A consegnarlo alla direttrice del presidio Lucia Grazia Campanile e al direttore del pronto soccorso Angelo Messano, il presidente uscente dell’associazione, Simone Hayek. In particolare sarà utilizzato per l’Obi (Osservazione breve intensiva), per i casi con malattie che non necessitano di ricovero immediato ma di una terapia con osservazione per alcune ore.

"L’interesse verso Campostaggia e il suo pronto soccorso da parte del Rotary Valdelsa – dichiara il direttore sanitario dell’Asl Tse Simona Dei – segnala la grande importanza che la struttura ricopre per i cittadini del territorio".

Il Rotary Club Valdelsa si è detto felice di sostenere una realtà ospedaliera d’eccellenza come Campostaggia, con un ringraziamento per contributo per un terzo alla donazione ad opera della Fondazione Chianti Banca, e al Comune di San Gimignano per il patrocinio.