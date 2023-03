La donazione Arriva la nuova ambulanza

Un lascito testamentario e l’impegno diretto di aziende del territorio per l’acquisto di una nuova ambulanza della Pubblica Assistenza di Poggibonsi. Per arrivare alla cifra complessiva di 120mila euro, l’ente si è affidato anche alla donazione di Rina Anichini, deceduta qualche tempo fa, che ha concesso in accordo con i familiari un appartamento di sua proprietà alla Pubblica Assistenza, che ha a sua volta venduto l’immobile ricavando una parte della somma necessaria. Hanno poi contribuito quattro grandi aziende del territorio, Imer Group, Piccini 1882, Putsch Meniconi, Tosco Marmi, mentre altri apporti economici sono arrivati alla Pubblica Assistenza da Gierredue, Toscana Lamiere Industrie, TreElle, Petreni & Partners. Società che hanno aderito alla raccolta fondi coordinata per la Pubblica Assistenza da Angelo Minutella.

Una esperienza positiva che l’associazione di volontariato ha messo in atto per la prima volta con queste caratteristiche. Nel parco automezzi, adesso, quattro ambulanze e sei veicoli per i servizi sociali. Domani alle 11 il taglio del nastro, nella sede di via Dante, dell’innovativo mezzo che ha all’interno anche l’attacco per la termoculla dei neonati. Nella stessa giornata, alle 17, saranno sistemate due panchine, una rossa e una arcobaleno, nel giardino dell’associazione. A seguire la presentazione del libro ’Il venticinquesimo racconto’, che racchiude le esperienze dei volontari durante la pandemia. "Nella comunità – spiega la presidente Manuela Becattelli – esiste un senso di appartenenza che spinge ad aiutarci reciprocamente e a costruire insieme un percorso per migliorare i servizi e rendere più efficaci le risposte alle persone più fragili".

Paolo Bartalini