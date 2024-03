La ‘dolce’ San Gimignano. Medaglia d’oro a Rimini al pasticcere Acquaviva

Medaglia d’oro a Rimini per il pasticcere Sergio Acquaviva, artista del laboratorio artigianale di alta e ricercata pasticceria ‘Il Criollo’ a San Gimignano. Attività del buon gusto zuccheroso creata dai fratelli Vincenzo e Daniele Condrò, calabresi di Reggio ma oramai adottivi da molti, molti anni dentro le mura di Sangi mentre il giovane pasticcere delle torri è salito sul gradino più alto con l’oro al collo ai campionati italiani di pasticceria e ristorazione di Rimini. Con il ‘piatto’ da leccarsi i baffi anche da parte della giuria nazionale. "Infatti il dessert che ci ha fatto vincere la medaglia è una Cheesecake con frutta e verdura fermentata, un gelato fiordilatte e un cake alla mandorla amara e realizzata in 45 minuti". Dicono soddisfatti i fratelli Condrò. Che hanno creato questa nuova attività artigianale da pasticceri del buon gusto e per tutti i gusti nell’ex "stanzone garage dei camion" dei corrieri di San Gimignano per Firenze nel viale dei Fossi. Storia dell’altro ieri. E salto di qualità. Nel laboratorio dove il profumo arriva da lontano fra impasti, creme, la spolverata alla vainiglia, frutta fresca e molto, molto altro ancora è nato il Criollo. La pasticceria. Appunto. Di Vincenzo e Daniele Condrò e da quattro anni con il giovane campione italiano pasticcere Sergio Acquaviva da Bisceglie. Anche San Gimignano, per la prima volta, ha il suo campione dorato dopo premi, coppe e riconoscimenti goderecci del vino Vernaccia e dal gelato. Ma c’è dell’altro su questo giovane ragazzo pugliese arrivato quasi per caso ma "con tanta voglia di imparare questo mestiere già avviato a 15 anni dalla pasticceria del babbo fino a 22 anni. Si è perfezionato alla scuola di pasticceria, l’ Italian Chef Academy di Roma. Prima esperienza in hotel in Abruzzo e arriva l’occasione di San Gimignano, dove – spiega il pasticcere medagliato –, Daniele e Vincenzo mi hanno dato la possibilità di lavorare nella loro Pasticceria Il Criollo. Sono passati ormai quasi 4 anni – ricorda – da quando sono a San Gimignano; a dicembre del 2023 insieme all’Associazione Cuochi Senesi guidata dal Presidente Giuseppe Ferraro popolare chef al ‘Feudo’ con il prof e docente di cucina Gennaro Ferraro, che nel 2021 ha conferito un premio alla pasticceria il Criollo per l’Innovazione e la ricerca di nuove ricette".

Romano Francardelli