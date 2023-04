’La dolce ala della giovinezza’ Sipario ai Rinnovati con Williams

Sarà ‘La dolce ala della giovinezza’, il dramma di Tennessee Williams scritto nel 1952, a chiudere la stagione teatrale di Siena. In scena Elena Sofia Ricci e Gabriele Anagni, per la regia di Pier Luigi Pizzi, in una produzione del Teatro della Toscana. Dopo ‘The Brides International’ della compagnia dei Topi Dalmata, in scena ancora oggi alle 21 e domani alle 17, l’ultimo appuntamento della rassegna curata dal regista e attore Alessandro Benvenuti lascia la collocazione abituale del fine settimane ed è in programma da martedì 18 a giovedì 20, per tre spettacoli alle 21. "È un testo poco rappresentato in Italia – racconta Elena Sofia Ricci – perché è molto faticoso. Ma è quello che sognavo di interpretare da ragazza. Adesso ho l’età per interpretare la protagonista, purtroppo o per fortuna. Una star del cinema invecchiata, che pensa ormai di aver finito il proprio tempo e fugge, insieme a un giovane gigolò che crede di poterla usare per fare carriera. Sono temi molto attuali, soprattutto per quanto riguarda la ricerca del successo e il desiderio dell’affermazione personale, sentimenti che attraversano i social, sia per la paura di invecchiare, che provoca tragedie, basta guardare come la gente si sfracella a colpi di chirurgia plastica per inseguire il mito della giovinezza".

In questo momento l’attrice è impegnata anche sul piccolo schermo, con il personaggio di Teresa Battaglia, protagonista di ‘Fiori sopra l’Inferno’, la serie televisiva Rai tratta dai romanzi gialli di Ilaria Tuti. "Un personaggio che è entrato nel cuore dei lettori – spiega l’attrice – e ovviamente anche nel mio. Mentre leggevo, in tanti tratti rivedevo mia madre. Questo modo di essere un po’ ruvida, schietta, come siamo noi toscani".

Elena Sofia Ricci torna quindi a Siena, sul palcoscenico che ha già conosciuto in altre occasioni, in una città che, nonostante lei sia fiorentina, ha fatto parte in modo curioso della sua infanzia. "In casa avevamo le bustine portatovaglioli con le Contrade di Siena – racconta – che quindi sono sempre state a pranzo e a cena con noi per tutta la mia infanzia. Erano bellissime, ricamate a mano. Ho un legame di familiarità e profondo affetto con Siena, dove è anche nata mia zia. Sono emozionata di tornare ai Rinnovati dove ho già recitato in passato, facendo anche Pirandello".

Riccardo Bruni