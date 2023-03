La discesa dell’ateneo Qs ranking, Siena scivola dopo il 750° posto tra le università del mondo

Un peggioramento brusco, un salto all’indietro di un centinaio di posizioni. Per l’Università di Siena le notizie dell’annuale rapporto sul ranking Quacquarelli & Simonds dedicato alle materie insegnate nelle università di tutto il mondo non sono quelle sperate. Mentre la performance italiana migliora (l’Italia è settima tra le nazioni per numero di posti in classifica, 530, con un miglioramento del 6,8%) e Siena rimane tra le 56 università italiane ad essere classificate, l’ateneo non primeggia in nessuna delle 54 discipline accademiche né nelle macro aree di studio. Fuori ovunque dai primi 50 posti, l’Università si classifica tra il 751° e l’800° posto nel QS World Univeristy Ranking e tra il 451° e il 500° posto nel QS WUR Ranking by Subject. Almeno 150 posti persi rispetto al 2022, con lo spettro di una nuova discesa verso il punto più basso toccato nel 2018 (tra l’800° e il millesimo posto). Un risultato insoddisfacente per un Ateneo che prima del 2015 non era mai sceso al di sotto del 500° posto al mondo, e che continua a calare in quelle facoltà che da sempre hanno rappresentato un fiore all’occhiello: Medicina ed Economia (entrambe tra il 451° e il 500° posto, con 50...