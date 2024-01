La direttrice dell’Unità operativa. Eletta nel consiglio dei neuroradiologi

La dottoressa Sandra Bracco è direttrice dell’UOC Neuroradiologia Diagnostica e Terapeutica, all’interno del Dipartimento di Scienze Neurologiche e Motorie, diretto dal professor Andrea Fagiolini. E’stata eletta nel consiglio direttivo dell’Associazione Italiana di Neuroradiologia (AINR) in qualità di coordinatrice nazionale della sezione di Neuroradiologia Interventistica, un importante riconoscimento non solo per la sua professionalità ma soprattutto per la scuola che rappresenta: una delle prime scuole neuro-interventistiche italiane nata e cresciuta proprio a Siena e caratterizzata da un autentico spirito di squadra, una solida competenza e soprattutto dalla capacità di vivere da protagonisti i progressi di una disciplina in rapida evoluzione. Primi in Italia nel 2014 ad aver adottato il modello ’drip and ship’ nel trattamento dello stroke, primi per numero di trombectomie in Italia nel 2015, primi in Europa per procedure di chemioterapia intra-arteriosa nel retinoblastoma, attuali fautori della via di approccio radiale negli interventi neuroendovascolari. La neuroradiologia interventistica ha assunto una crescente importanza grazie alle recenti evidenze scientifiche sul trattamento endovascolare dello stroke ischemico acuto e alle innovazioni tecnologiche su apparecchiature angiografiche e dispositivi medici.