La direttrice del Fondo Israeliano per l’ambiente ospite del sindaco

Il sindaco di Siena Luigi De Mossi ha accolto questovenerdì pomeriggio la direttrice del Fondo Israeliano per l’ambiente (Keren Kayemet le Israel) Liri Eian Drai. Il primo cittadino ha ringraziato la direttrice per il generoso contributo che il KkL Italia Ets ha stanziato in favore della comunità ebraica senese per la manutenzione del cimitero ebraico di Siena. All’incontro in Sala delle Lupe all’interno del Palazzo Civico erano presenti anche i membri di Ugei, Unione giovani ebrei italiani, guidati dal loro presidente senese David Fiorentini.