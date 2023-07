La diplomazia della scienza nel Mediterraneo

Il ruolo delle Università nella cooperazione fra i Paesi per il loro sviluppo, a partire dallì’esperienza dell’agrifood nell’area del Mediterraneo: questa la lezione tenuta ieri al Santa Chiara Lab dal professor Mohamed El-Shinawi.

Ovvero la ricerca come motore e volano dei Paesi verso uno sviluppo sostenibile: ’Science diplomacy in the Mediterranean area: the role of Universities’ il titolo della lezione del presidente della Galala University e co-chair della Fondazione PRIMA, assieme al professor Angelo Riccaboni.

La mission della Fondazione Prima, con segretariato italiano presso il Santa Chiara Lab dell’Università di Siena, è fare da punto di raccordo tra mondo della ricerca, dell’innovazione e delle nuove generazioni di imprenditori e ha l’obiettivo di valorizzare le conoscenze e le produzioni del settore agroalimentare.

La lezione tenuta ieri in diretta streaming da Siena dai professori Riccaboni e El-Shinawi, collegati con il convegno della Rete italiana per il dialogo Euro-Mediterraneo, ruota attorno alla ’diplomazia scientifica’ che può orientare le politiche pubbliche attraverso ricerche e dati; aprire canali istituzionali; usare la cooperazione scientifica per migliorare le relazioni fra Paesi. Il tutto a partire dall’esperienza dell’area Mediterranea: all’incrocio di tre continenti, è un’area di molteplici scambi di importanza strategica. Una zona dove al contempo sono concentrati ed esacerbati squilibri ambientali, sociali, ed economici e che deve affrontare importanti sfide: cambiamento climatico, crescita della popolazione e food security, sfruttamento delle risorse naturali, pratiche agricole non sostenibili, perdita di biodiversità, migrazione.

p.t.