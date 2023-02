"La diga di San Piero in Campo Dieci miliardi sprecati negli anni"

"L’invaso di San Piero in Campo (nella foto di Rino Massai) va completato". Lo ricorda Marcello Ramacciotti presidente della Comunità Montana dell’Amiata dal 1981 al 1991. Dopo una stagione di siccità, l’ex presidente interviene su un progetto "abbandonato per miopia politica". "Sempre più spesso - osserva Ramacciotti- si vogliono realizzare invasi di consistente capacità, e di ripristino di centinaia di laghetti aziendali, in passato indispensabili per la presenza di molto bestiame e colture agricole, oggi necessari per irrigare culture specializzate come vigneti, oliveti, frutteti ed orticoli. Nello specifico ho letto della necessità di realizzare il grande invaso sul fiume Orcia in località San Piero in Campo, al servizio della bellissima Val d’Orcia. Non posso esimermi - scrive Ramacciotti - dal ricordare un dato inoppugnabile: dal 1981 al 1991 sono stato presidente della Comunità Montana dell’Amiata, con delega anche sulla bonifica degli ex Consorzi, e in quel periodo vennero appaltati e realizzati lavori per circa 10 miliardi di lire, più il costo per l’esproprio dei terreni, più la progettazione. Un progetto lungimirante, se completato avrebbe evitato i danni già subiti per la siccità. Invece la miopia politico amministrativa di qualche assessore regionale dell’epoca bloccò il completamento dell’opera per inseguire pseudi consensi degli ’ambientalisti a prescindere’, lasciando i lavori già eseguiti abbandonati a se stessi. Causa il mutamento climatico e l’emergenza idrica, si ripropone ora, giustamente, la realizzazione di questa opera. Ma - conclude la lettera di Ramacciotti- della consistente spesa sostenuta all’epoca e delle opere abbandonate non deve rispondere nessuno?" Massimo Cherubini