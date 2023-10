La difesa di Gingillo: "Sempre fermo al mio posto. I filmati parlano chiaro"

di Laura Valdesi

SIENA

"Aspetterò fiducioso che vengano analizzati bene tutti i documenti, il filmato e naturalmente le mie memorie. Spero in un buon risultato", dice Giuseppe Zedde detto Gingillo. Che non ci sta ad essere finito sotto al lente di ingrandimento dell’assessore delegato alla giustizia paliesca Giuseppe Giordano per il suo comportamento al canape durante il Palio dell’Assunta. "Per avere in occasione della mossa – si legge nell’ordinanza con cui il giudice comunica l’apertura di un procedimento – abbassato il cavallo ed essere partito dal secondo posto anziché dal terzo assegnato dall’ordine di mossa". Visto che Gingillo indossava il giubbetto della Chiocciola anche la Contrada deve discolparsi (e lo farà) venendo chiamata in causa per una presunta violazione dell’articolo 101.

Gingillo è rimasto sorpreso dell’avvio del procedimento?

"Molto sorpreso, direi".

Per quale ragione?

"Non capisco proprio di cosa devo essere accusato. Ho sempre tenuto il mio posto, sono stato fermo. Il caos, semmai, era più nella parte alta del canape. Sinceramente i filmati sono chiari, li ho riguardati attentamente".

Hai analizzato dunque tutte le riprese usate per le contestazioni?

"Ripeto, si vede chiaramente che sono sempre nella mia posizione".

Di conseguenza ti aspetti che il tuo comportamento non venga sanzionato.

"Esatto"

Hai qualche ’pena’ pendente?

"Un’ammonizione".

Torniamo a quanto scritto dall’assessore delegato nell’ordinanza: "...hai abbassato il cavallo..."

"Neppure per sogno. Chi si trovava di sotto a me aveva sempre il proprio spazio".

Quando il mossiere la dà buona sei girato verso la Piazza.

"Quando Bartolo Ambrosione abbassa mi ritrovo con il cavallo un po’ girato e molto sacrificato dalla mossa stessa, come del resto ha dichiarato anche Ambrosione. Però, questa la sua interpretazione, si sentiva di darla comunque temendo che allungando i tempi sarebbe stato peggio. Sono rimasto dunque penalizzato, anche una sanzione per questo sarebbe davvero ingiusta".