La dedica Il laghetto nel ricordo commosso di Cesare Monciotti

Un laghetto per la pesca sportiva realizzato, circa otto ani fa, nella cava di argilla che è stata di supporto alla fornace di Abbadia di Montepulciano. Il laghetto si trova a Gracciano, frazione del comune di Montepulciano. Tra i realizzatori, sicuramente il protagonista, dell’opera vi è stato Cesare Monciotti, per un ventennio gestore del locale circolo Acli. Ed proprio questa associazione che si è assunta la gestione del laghetto.

Negli ultimi mesi dello scorso anno Monciotti è venuto a mancare.

Per Gracciano, per la piccola comunità, la perdita è stata davvero di quelle pesanti. A distanza di pochi mesi è stato deciso di dedicare la struttura, che oggi conta diversi soci che la praticano, proprio a Cesare Monciotti.

Ora è stata scoperta una targa in memoria di Monciotti, alla presenza dei dirigenti delle Acli e di molti iscritti, con un ricordo sentito per chi ha fatto tanto per portare avanti una sentita attività sociale.