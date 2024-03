La danza ‘racconta’ i diritti umani

La danza per raccontare i diritti umani e la guerra legati al mondo delle donne, per la sezione Km 0 della rassegna del Teatro Regina Margherita di Marcialla, frazione di Poggibonsi. Domani alle 17, Kinesis Contemporary Dance Company presenta due momenti divisi tra "Fa’atama" e "Trumpet". Fa’atama è un termine samoano per persone nate donna che si identificano e/o si comportano come un uomo, la coreografia è ispirata al libro "Matalasi". "Trumpet" è una performance inequivocabile perché il tema è la guerra. Donne soldato che pianificano la battaglia e prima di partire festeggiano il loro futuro successo. Terminata la festa, partono per portare a termine il loro compito.

Fabrizio Calabrese