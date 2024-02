La danza protagonista a teatro. In scena le illusioni di ’H2Omix’

Torna la danza sul palco dei Rinnovati. Prosegue con ‘H2 OMIX’, lo spettacolo della compagnia Illusionisti della Danza, il cartellone della stagione ‘Metaversi’ dei Teatri di Siena. Come al solito tre repliche per il fine settimana: oggi e domani alle 21 e domenica alle 17.

Al centro di questo suggestivo spettacolo ci sono l’elemento dell’acqua e il suo rapporto con la vita, celebrato dalle coreografie in cui si esibiscono sei danzatori con la regia di Cristiano Fagioli e le musiche di Diego Tedesco. La compagnia Illusionisti della Danza porta in scena da anni progetti artistici pensati per sensibilizzare al rispetto per l’ambiente.

E proprio lo spettacolo di questi giorni si ricollega a un’altra ricorrenza, ovvero M’illumino di meno, che è la Giornata Nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita, arrivata alla sua ventesima edizione. L’adesione a questa iniziativa, il cui scopo è sensibilizzare ai temi dell’ambiente e promuovere stili di vita più sostenibili, rientra all’interno del percorso sulla sostenibilità ‘(im)Patti Chiari’, intrapreso dai Teatri di Siena.

La prosa tornerà in scena per la stagione dei Rinnovati dal 1 al 3 marzo con ‘Hybris’, la nuova dirompente creazione di Antonio Rezza e Flavia Mastrella, Leone d’Oro alla Carriera ricevuto nel 2018, che per la prima volta viene portata in scena a Siena. Domani alle 17, invece, nuovo appuntamento al Teatro dei Rozzi con la rassegna dedicata ai più piccoli, che presenta ‘SeMino’, con Annarita De Michele e Domenico Piscopo, con la voce narrante Lena Ravaioli, per la regia di Michelangelo Campanale su soggetto e testi di Katia Scarimbolo.

La danza, infine, tornerà ai Rinnovati il 26 e 27 aprile, per il Festival Danza Excelsior, dedicato alla danza classica e organizzato da Ateneo della Danza e il Balletto di Siena, con la direzione artistica del maestro Marco Batti, in collaborazione con il Comune. L’evento è ribattezzato ‘In memoria di Bruno Vescovo’, storico primo ballerino al Teatro alla Scala di Milano, padrino dell’Ateneo della Danza di Siena, al quale lo scorso anno è stata dedicata la mostra allestita nel foyer del Teatro, proprio in occasione del festival. Il 27 aprile segnerà anche la prima assoluta della nuova produzione del Balletto di Siena firmata Marco Batti.

Riccardo Bruni