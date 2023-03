La danza nelle ombre dell’artigiano campione

Ombre, solo ombre. Eppure dalle mani di Roberto Girolami scaturiscono opere d’arte scolpite nel legno. "Ho sentito la necessità di trasformare materialmente certe forme che non riesco più a vedere, ma che sono rimaste impresse nella mia memoria giovanile". Questa la confessione dell’artista sui generis: all’età di 10 anni gli fu diagnosticata una patologia retinea che gradualmente lo ha reso ipovedente.

Una disabilità accettata con enorme sacrificio, da un ragazzo nato a guerra finita nel marzo del ‘45. "Perdere la vista è come allontanarsi per sempre dalla realtà delle cose. Nella mia mente adolescenziale sono rimasti i colori, le forme degli alberi e della natura in generale, il fuoco del nostro caminetto". Guardandolo negli occhi vien voglia di donargli un’immagine... "Sono avvolto da ombre, una sensazione difficile da percepire per chi non ha mai provato l’oscurità a occhi aperti.

Mi sono abituato con il tempo ad avere un rapporto con lo spazio che mi avvolge, fatto di intuizioni e sensazioni. La vita mi ha tolto molto, ma è riuscita a donarmi persone uniche: mia moglie Elda, che ho conosciuto quando aveva 15 anni, e mio figlio Claudio, sono loro i miei occhi. Ho provato soddisfazioni uniche, grazie alla grande passione che ho coltivato con il ballo e la danza sportiva".

Roberto Girolami è stato tra i fondatori dell’Associazione ’Se mi aiuti ballo anch’io’. "Non ci crederete, ma senza far sapere della mia cecità, ho vinto ben 3 titoli nazionali, in coppia con mia moglie. Non volevo essere compatito, non volevo trattamenti di favore". La sua passione lo ha trascinato nel 2009 al Campionato del mondo a Maribor in Slovenia, dove gareggiando per la prima volta come minorato della vista, ha trionfato con la giovane ballerina Alessia La Parola. Adesso Roberto insegna a ballare, assieme alla sua Elda, la compagna di una vita.

Ma le sue innumerevoli sfaccettature non terminano qui: aprendoci le porte di un locale di Via Campansi, riusciamo ad ammirare migliaia di oggetti in ferro che in maniera seriale ha collezionato per decenni. Una ricerca laboriosa, realizzata grazie ai suoi amici; un arsenale di chiodi, chiavistelli, chiavi e serrature antiche, tutto ben conservato, un patrimonio culturale che racconta di uno spaccato di storia rurale e artigiana che varrebbe la pena potesse trovare un’adeguata collocazione in un percorso museale.

E’ questa l’idea che Roberto Girolami rincorre nella sua giovane vecchiaia, fatta di gioia e conoscenza della vita.

Roberto Rosa