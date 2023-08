La cura dell’economato Armature tirate a lucido

Sembra quasi una magia quella che trasforma piazza del Campo ad ogni Palio: i palchi, le bandiere che sventolano e il palco delle comparse che viene montato in poche ore ed è come se apparisse di colpo in occasione della prima prova.

Tutto questo non è magia, ma il minuzioso lavoro degli operai dell’economato del Comune di Siena, che contribuiscono a rimettere in moto la macchina organizzativa paliesca. "Da 35 anni mi occupo della manutenzione delle armature, che inizia una ventina di giorni prima per prepararle al corteo storico – spiega con fierezza Marco Cerretani, operaio del Comune –. Finito il Palio le puliamo attentamente, leviamo tutta la ruggine che si è formata con sudore e umidità, diamo la vasellina e le rimontiamo tutte, prima del Palio successivo le ripuliamo dalla vasellina".

"È emozionante questo lavoro, quando sono arrivato 35 anni fa ’i vecchi’ mi controllavano puntigliosamente, poi ho preso esperienza – racconta Cerretani –. Il momento più bello è quando il corteo entra in Piazza, con le armature sistemate per bene; mi emoziono e vedo i risultati del nostro lavoro". Un’attenzione al dettaglio che è soprattutto cura della tradizione e amore per il Palio, anche da parte di chi non è contradaiolo: "È bello che in sei anni che faccio questo lavoro tutto sia rimasto intatto, come è da secoli – dice Andrea D’Agostino, operaio di origine napoletana –. Il Palio ti trasporta, ti mette in condizione di superare ogni problema. Quando si lavora per il Palio non si sente più la fatica, il lavoro non è più lavoro, si entra in una situazione di magia".

L’impegno li tiene indaffarati nella manutenzione non solo delle armature ma anche di spade, balestre e molti degli oggetti di scena che fanno comparsa nel corteo storico, oltre che dell’allestimento della Piazza. "Vivere dietro le quinte una macchina così perfetta è emozionante, anche a partire dall’estrazione: vederla da dietro con le chiarine che suonano sarebbe un’emozione particolare per qualsiasi senese – confessa Alessandro Bellugi, anche lui operaio dell’economato –. È un lavoro complicato e impegnativo, ma è da pelle d’oca, soprattutto per un contradaiolo come me, è un qualcosa cui non ci si abitua".

Eleonora Rosi