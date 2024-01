"La culla dell’arte europea. Ho fatto domanda a Siena per una sfida intrigante"

Nato a Pechino per caso, da madre sinologa, laureato alla Sorbone, con esperienze all’Ermitage, al museo di Tolosa, fino alla direzione della Pinacoteca nazionale di Siena. È la storia di Axel Hémery, raccontata a ‘Il lato positivo’. "Il primo approccio con Siena è stato positivo – ha sottolineato Hémery -, sapevo che c’era tanto da fare ma che era tutto pronto: una città con due università, storici dell’arte di altissimo livello, una politica di restauro da 30 anni e una collezione studiatissima. C’erano tutti i presupposti per ripartire. Dovevo concentrarmi su fruizione e qualità della visita, un percorso che culminerà con un nuovo riallestimento. Avevo cominciato la mia carriera in Italia, a Napoli, e volevo finirla in questo Paese. Ho fatto domanda perché avevo capito il valore di una sfida affascinante. Tre quadri da vedere assolutamente? La Madonna dei Francescani di Duccio, la Piccola maestà del Lorenzetti e la Natività della Vergine di Beccafumi".

Un territorio con tanto potenziale secondo Hémery. ""L’importanza della scoperta dei bronzi di San Casciano arricchisce il territorio. Ogni tassello può nutrire una visione globale. Io non rappresento solo la Pinacoteca dei fondi oro, ma la casa dell’arte senese dal 1200 al 1600, oltre a Villa Brandi con il Novecento e Palazzo Chigi Piccolomini con un Seicento favoloso, oltre al Museo archeologico nazionale. La mia idea è portare i capolavori della pittura del ‘600 in pinacoteca". Un percorso in ripresa, tra progetti e crescita di visitatori. "Non ho una cifra in testa a cui voglio arrivare, ma se i numeri si confermeranno in crescita rimarrà una Pinacoteca particolare, del territorio, per i senesi, ma anche per i turisti. Noi puntiamo al turismo lento. L’incremento del 70% di presenze è un buon segnale, anche se siamo partiti da molto in basso. I tempi per la Pinacoteca al Santa Maria non sono maturi, ma come ogni grande idea può continuare a camminare. Il primo progetto per il 2024? I lavori più importanti nel 2026, ma inizieremo i lavori antisismici, gli allestimenti, l’illuminazione, la programmazione di didascalie e percorso. Continueremo la nostra politica di eventi, acquisizioni e restauri".