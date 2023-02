Pino

Di Blasio

Venivano catalogate come ’piccole scosse’, niente di cui preoccuparsi. Ma sono proprio i benevoli sberleffi arrivati dai colleghi di Umbria, Marche ed Emilia, zone che hanno fatto i conti con terremoti disastrosi e stanno ancora cercando di curare le ferite gravi, che dimostrano la relativa fondatezza della paura dei senesi. Lo dicono anche gli psicologi: se negli ultimi giorni sei bersagliato da immagini dell’apocalisse in Turchia, dei quasi 20mila morti già accertati, di città con secoli di storia ridotte a cumuli di macerie e spazzate via dalle mappe e dai Gps, reagisci con paura se il divano su cui sei seduto si mette a ballare e senti un brontolio sordo che in qualche casa fa cadere cristalli e bicchieri.

L’effetto Turchia ha fatto da detonatore, ha spinto tanti senesi a trovare riparo nel loro grembo medievale, Piazza del Campo. Oppure nelle loro case al mare, a Castiglione e a Follonica, in campagna o da amici che abitano più lontano da un centro storico circondato da mura e fatto di palazzi costruiti secoli fa. La cronaca è stata la benzina della paura, la storia dovrebbe essere il calmante. Sono tante le piaghe che hanno flagellato Siena, la peste nera su tutte. Ma il terremoto più disastroso resta quello del maggio 1798: case crollate in qualche rione, ma solo due vittime, una per infarto. Eppure padre Vittorio Benucci, il sismologo principe di Siena, dal suo Osservatorio di Poggio al Vento, scriveva un saggio su ’Siena città di terremoti’, cercando di sfatare il mito di una città protetta dal tufo sopra il quale è stata eretta.

Abbiamo fatto bene ad avere paura, a scendere in piazza, a lasciare le case e dormire nei parcheggi o da amici, o abbiamo esagerato? Aver chiuso le scuole per due giorni, teatri e palasport per quattro, è stato un eccesso di prudenza o una decisione lecita? I ’sennodipoisti’ hanno sempre ragione, ma inutilmente. Perché resta sacro il detto: meglio aver paura che buscarne.