La crisi dello sport senese Abodi: "Mi auguro che arrivino imprenditori legati al territorio"

di Orlando Pacchiani

Da una parte un rudere che deve solo essere abbattuto, dall’altra la tribuna che non c’è, dall’altra ancora lo stabile della Pubblica Assistenza mai completato. Se c’è un posto dove sintetizzare gli anni della crisi senese, tra calcio e politica, questo è un buon punto di osservazione. Il ministro dello Sport Andrea Abodi, prima di incontrare le associazioni sportive del territorio, incontra qui la candidata sindaco del centrodestra Nicoletta Fabio, con i parlamentari di Fratelli d’Italia Francesco Michelotti e Fabrizio Rossi. Con i dirigente del Taverne, in testa Lorenzo Di Renzone, parla dei progetti in corso e delle risorse da trovare, ricordando la possibilità del ricorso ai finanziamenti a tasso zero del Credito sportivo.

E non si sottrae alla domanda sulla crisi della Robur e in generale dello sport senese negli ultimi anni. "Questa città ha vissuto momenti molto importanti nello sport, mi auguro che calcio e basket possano trovare nuove opportunità – ha detto Abodi –, magari incrociando i destini con qualche imprenditore del territorio. Qualcuno che rispetti la senesità e sia capace di gestire queste società come fossero casa propria".

Ma non nasconde "un pizzico di nostalgia e amarezza nel vedere una piazza sportiva così importante essere adesso nelle retrovie". Sull’iniziativa elettorale, Abodi sottolionea "la chiarezza del programma e la forza della squadra del centrodestra. È una fortuna che la candidata viva il mondo della scuola, perché è decisiva per un riscatto dello sport: questo ovviamente vale per tutta Italia, andrebbero potenziate le scuole con palestre a vantaggio degli studenti e anche del mondo dell’associazionismo".

Dal ministro Abodi è arrivata anche una risposta sull’utilizzo dei fondi Pnrr per gli stadi: "Bisogna intendersi sul vocabolario, se lo stadio è un’infrastruttura sociale e ha una valenza sociale, allora credo che sia lecito fare un ragionamento del genere. Su questo c’è un dibattito aperto, anche all’interno del Governo, ma confido che si possa trovare una sintesi".

Per quanto riguarda il Taverne, sul tavolo c’è la necessità di fare in fretta i lavori per la tribuna, perché l’alternativaè giocare in un altro campo le partite del campionato di Eccellenza. "I progettisti sono al lavoro – ha detto Di Renzone – speriamo che facciano in tempo". Ha ricordato anche, Di Renzone, che quando iniziarono i lavori la società era in Seconda categoria. Poi lo stop dei lavori da parte dell’allora Ac Siena e la lunga trafila per arrivare almeno al completamento del campo e degli spogliatoi. Ma manca ancora una parte fondamentale.