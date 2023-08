La crisi del Siena vìola la sacralità della Festa

Cristina Belvedere

Prima del Palio dell’Assunta irrompe in Piazza del Campo la notizia del provvedimento cautelare con cui il Tar del Lazio sospende di fatto la procedura avviata da Palazzo pubblico (con il placet della Figc), per individuare una società a cui affidare il nuovo Siena di Eccellenza. Quello che una volta era un arco temporale in cui tutto si fermava e nulla importava se non la Carriera, ieri è stato violato nella sua ’sacralità’. Il presidente dell’Acr Siena, Emiliano Montanari, amante dei ricorsi, è riuscito a gettare un’ombra sulla città, che si appresta a vivere la sua Festa più grande. Dal Comune per ora nessuna reazione ufficiale: tutte le energie sono concentrate sul Palio. Ma i tempi sono cambiati: è necessario prenderne atto.