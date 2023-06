La Costa è stata ripulita dalle erbacce

A pochi giorni dalla firma del patto di collaborazione tra il Comune e l’associazione Ricolleghiamo gli associati si sono mobilitati per occuparsi della cura della Costa. Un passo per la creazione dell’Orto d’Arte. Nel fine settimana si sono, quindi, impegnati per lo sfalcio dell’erba dello spazio verde sottostante il Baluardo a Colle (nella foto). Una volta inaugurato lo spazio prenderanno vita delle iniziative che abbracceranno varie forme d’arte: esposizione di arte figurativa, installazioni di arte contemporanea, presentazioni di libri, piccoli eventi musicali senza amplificazione, nel rispetto dei luoghi e delle persone. "L’Orto d’Arte comincia a prendere forma nell’ambito del patto per la cura e la rigenerazione dei beni comuni sottoscritto a fine maggio 2023 tra la nostra Associazione e l’Amministrazione Comunale – affermano gli organizzatori –. È stato completato lo sfalcio dell’erba presso l’orto d’arte, lo spazio verde sottostante il Baluardo e visto che eravamo lì, abbiamo tagliato l’erba anche lungo un bel pezzo di Costa. Nelle prossime settimane inizieremo ad organizzare le prime attività e ovviamente l’inaugurazione. Un sincero ed affettuoso ringraziamento per l’affettuosa ospitalità alle Suore Ancelle del Sacro Cuore".

L.A.