La ’Coppia dei sogni’ ospite del Panathlon Diritto sportivo e atleti

All’hotel Garden la conviviale di giugno del Panathlon Club Siena che ha visto come tema lo sport paralimpico, con la presenza di Emanuele Di Marino ed Arjola Dedaj, meglio conosciuti come ’La coppia dei sogni’, atleti paralimpici di fama mondiale, unico caso nella storia dello sport di marito e moglie che insieme hanno partecipato ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro nel 2016 nella stessa disciplina sportiva. La serata è stata svolta in collaborazione con l’Associazione Italiana Avvocati dello Sport ed ha visto la presenza dell’avvocato Stefano Gianfaldoni e del professor Marco Mancini.