‘La Contrada’: fiaba senza tempo di Silvio Gigli

In questo caotico 2023 cosa far leggere di Palio ai nostri piccoli? Una bella fiaba senza tempo, un racconto dai vivaci colori e, allo stesso tempo, insegnare e far comprendere i primi veri rudimenti della vita contradaiola, andate in qualche negozio di antiquariato senese e cercate la pubblicazione di Silvio Gigli ‘La Contrada’ edita in un anno piuttosto difficile per la città, il 1943, dalla Casa Editrice fiorentina Nerbini. Pubblicazione ancora attuale, oltre ad essere fortemente originale, "La Contrada" offre una formula di questo poliedrico scrittore che sceglie la narrazione per spiegare al mondo, e quindi anche ai più piccoli, l’universo senese e contradaiolo, con tutti i suoi riti, offrendo i necessari fondamentali per scoprire la bellezza della Festa. Offre spazio ai suoi protagonisti: in questo caso l’eroe è un fantino, il grande Ganascia, che attira a sé tutto il microcosmo contradaiolo, in un sentito crescendo nei giorni palieschi fino all’apoteosi della corsa, di cui non vi sveliamo nulla. Consigliata la ricerca di questa prima edizione per la presenza di alcuni splendidi disegni di Bruno Marzi. Così i nostri piccoli contradaioli, passiamo dal romanzo alla realtà, si accorgeranno di vivere davvero in una bella fiaba.

Massimo Biliorsi